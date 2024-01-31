Açık 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2024 16:00

İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı

İsrail ordusu 116 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkımın yanı sıra binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi.

İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı
[Fotograf: Reuters]

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 116. gününün geride kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliam gerçekleştirirken, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı 33 bin 751 oldu.

İsrail'in gerçek yüzü çizimlerde: Yeni doğmuş bebekleri bile bombalıyor
İsrail'in gerçek yüzü çizimlerde: Yeni doğmuş bebekleri bile bombalıyor

Açıklamada naaşı hastanelere ulaşan kişi sayısı 26 bin 751'e yükselirken, ölenlerin 11 bin 500'nünü çocuk, 8 binini kadın, 339'unu sağlık ekipleri, 46'sını sivil savunma ekipleri ve 122'sini de gazeteciler oluşturuyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı

Gazze'de 7 bin kişi kayıp

Saldırılar sonucu kayıp durumda olan 7 bin kişinin yüzde 70'ini de kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 65 bin 636 kişi yaralanırken, durumu tehlikeli olan 11 bin yaralı kurtarılmak için tedavi amaçlı seyahat etmeye ihtiyacı duyuyor.

Euro-Med Başkanı: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor
Euro-Med Başkanı: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor

Gazze'de 10 bin kanser hastası ölümle burun buruna gelirken, yaklaşık 700 bin kişi ise yerinden edilmeleri sonucunda çeşitli hastalıklara yakalandı.

Yerinden edilmeleri nedeniyle 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemedikleri için, 350 bin kronik hasta ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında.

İsrail Gazze'de 70 bin evi tamamen yıktı

İsrail ordusu 99 sağlık personelini, 10 gazeteciyi gözaltına aldı.

Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzeli'nin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 99 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.

Saldırılarda 161 cami tamamen, 253 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.

İsrail, Gazze'deki 14 asırlık Büyük Ömer Camii'ni yerle bir etti
İsrail, Gazze'deki 14 asırlık Büyük Ömer Camii'ni yerle bir etti

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkılırken, 290 bin kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusu ayrıca saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi miras alanını da hedef aldı.

Grafik: Nurse Cobuloğlu Çoban

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Almanya Genelkurmay Başkanı: Ordu ülkeyi iyi şekilde savunacak durumda değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Bakan Şimşek: Makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biriyiz
16:38
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon
16:31
NASA, ekimde fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için aygıtları ekledi
16:21
Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu
16:20
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
16:15
Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
FOTO FOKUS
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ