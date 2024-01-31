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Dünya
AA 31.01.2024 14:30

Rus Duması, ordu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el koyma yasasını onayladı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı kabul etti.

Rus Duması, ordu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el koyma yasasını onayladı
[Fotograf: Reuters]

Duma'da düzenlenen oturumda, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasa kabul edildi.

Buna göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı "alçaklara yönelik bir yasa" şeklinde tanımlayarak, "Kabul edilen karar, ülkeleri aleyhine faaliyetlerde bulunanların cezalandırılmasına, mallarına, paralarına ve diğer değerli eşyalarına el konulmasına olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

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