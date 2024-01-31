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Dünya
AA 31.01.2024 13:50

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te bir kız çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden 14 yaşındaki bir kız çocuğunu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te bir kız çocuğu daha kaçırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, Halep'in Aynularab ilçesine bağlı Bir Curud köyünden 28 Ocak'ta kız çocuğu S.A.M.'nin, teröristlerce kaçırıldığını söyledi. 

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti. 

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için sözde eğitim kamplara götürüyor. 

Teröristler Aralık 2023'te de Aynularab'da 12 yaşındaki kız çocuğu E.Ş.K.'yi kaçırmıştı.

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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