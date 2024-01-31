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Dünya
AA 31.01.2024 15:13

Universal Music milyonlarca şarkıyı Tik Tok'tan kaldırmaya hazırlanıyor

Aralarında Taylor Swift, Beatles, Elton John ve Coldplay gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok sanatçının eserlerinin yasal dağıtım haklarını elinde tutan Universal Music, milyonlarca şarkıyı TikTok'tan kaldırma kararı aldı.

Universal Music milyonlarca şarkıyı Tik Tok'tan kaldırmaya hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

BBC'nin haberine göre Universal Music, ödemelerle ilgili görüşmelerde yaşanan anlaşmazlığın ardından, 31 Ocak'ta sözleşmesi sona erdiğinde içeriklerini TikTok'a lisanslamayı bırakacağını açıkladı.

Universal Music, sahip olduğu geniş müzik kataloğuna erişim için sosyal medya platformu TikTok'un, diğer şirketlerin ödediği ücretin yalnızca bir kısmını ödemek istediğini ve "müziğe adil bir değer ödemeden müzik merkezli bir iş kurmaya çalıştığını" iddia etti.

TikTok'u "zorbalıkla" suçlayan Universal Music, "sanatçıları yapay zekanın zararlı etkilerinden koruma ve TikTok kullanıcılarının çevrim içi güvenliği" konusunda da endişeli olduklarını belirtti.

TikTok'tan yapılan açıklamada, Universal Music'in olayları yanlış şekilde aktardığı ve kendi "açgözlülüğünü" sanatçılarının ve şarkı yazarlarının çıkarlarının önüne koymasının üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığı kaydedildi.

Öte yandan TikTok, müzik şirketi Warner Music ile Temmuz 2023'te yeni bir lisans anlaşması yapmıştı.

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