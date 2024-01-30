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Dünya
AA 30.01.2024 22:19

İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.

İsrail ordusu, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İsrail ordusu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere deniz suyu pompalandığını açıkladı.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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