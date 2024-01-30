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Güncel
AA 30.01.2024 22:11

Afrika Birliği: Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'dan ayrılma kararından derin üzüntü duyuyoruz

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat; Mali, Burkina Faso ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) çekilme kararlarından "derin üzüntü duyulduğunu" açıkladı.

Afrika Birliği: Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'dan ayrılma kararından derin üzüntü duyuyoruz
[Fotograf: Reuters]

Mahamat, bölge ülkeleri ile ECOWAS arasındaki diyaloğu yoğunlaştırma çağrısı yaptı.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılma kararları nedeniyle "derin üzüntü duyulduğu" açıklandı. Bu süreçte AfB olarak her türlü desteğe açık olunduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, ECOWAS'ın yeri doldurulamaz birliğinin korunması ve Afrika dayanışmasının güçlendirilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerekiyor.

Denize kıyısı olmayan Mali, Nijer ve Burkina Faso, 28 Ocak'ta ECOWAS'tan ayrılma kararı almıştı.

ECOWAS; Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo'dan oluşuyor.

Topluluktan 2000 yılında Mağrip Arap Birliğine üye olmak için Moritanya çekilmiş ancak bu talebini 1999'da ECOWAS'a bildirmişti.

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