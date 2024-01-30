Su taşkınlarını önleyecek çalışmaya yerinde inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde önemli altyapı projelerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Manisa merkez ve ilçelerinde sürdürülebilir ve güvenilebilir altyapı yatırımlarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin olduğu noktada Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde başlattığı yağmur suyu hattı projesinde çalışmalarını sürdürüyor.



MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına hayata geçirilen çalışmayı yerinde takip ederek yetkili personelden bilgi aldı. Genel Müdür Aslay’a Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler ilçesi İshakçelebi mahalle muhtarı Bayram Gök, Şehzadeler ilçesi Kocatepe mahalle muhtarı Yılmaz Acar, Şehzadeler ilçesi Bayındırlık mahalle muhtarı Bedirhan Çiçek, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti. Bayındırlık Mahallesinden hizmet teşekkürü Saha ziyareti öncesi Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek’i ziyaret eden Genel Müdür Aslay, mahallenin istek ve taleplerini dinledi.



Ziyarette mahallede yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Muhtar Çiçek, mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. “Altyapıyı güçlendiriyoruz” Muhtarlık ziyaretinin ardından altyapı çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Genel Müdür Burak Aslay, “Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin bulunduğu alan olan Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde 500 hanelik bir yıkım gerçekleştirildi. Yıkım sonrası büyük bir açık alan meydana çıktı. Aşırı ve ani yağışın oluştuğu dönemlerde toprak doyduktan sonra bu açık alandan Ulutepe caddesine akıp vatandaşlarımız için olumsuz durum oluşturuyordu. Sorunu kökten çözmek adına hızlıca projelendirme çalışması yaptık ve geçtiğimiz hafta bölgede 450 metrelik çalışma başlattık. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla kısa sürede tamamlamayı planladığımız projemizle birlikte yağmur sularının dere yatağına sağlıklı bir şekilde akışını sağlamış olacağız ve buradaki altyapı tamamen güçlendirilmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.



“Büyükşehir’den ve MASKİ’den çok memnunuz”



İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök, “Özellikle kış aylarında meydana gelen ani yağışlarda taşkın riski yaşıyorduk. Sorunumuzun çözülmesi adına hemen çalışma başlatıldı, çok hızlı ilerliyor. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz” derken, Kocatepe Mahalle Muhtarı Yılmaz Acar, “Yağışlı havalardan mahalle olarak olumsuz etkileniyorduk. MASKİ’nin başlattığı çalışmayla artık rahat edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, Büyükşehir ve MASKİ ailesine teşekkür ederiz” dedi.



Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek de şunları söyledi:



“Cengiz Başkanımızın hizmetleri durmuyor. Büyükşehir’den ve MASKİ’den çok memnunuz. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa elimizi boş göndermediler. Tüm ekipler ne sorunumuz olursa olsun 7/24 telefonumuza cevap veriyorlar, çözüm üretiyorlar. Hizmetler için Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz”