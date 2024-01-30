Bursa'da hırsızlıktan aranan kişi çaldığı arabayla yakalandı

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği Ekipleri, Bursa’dan Karacabey’e seyir halinde olan çalıntı aracı takibe aldı.

Araç Şahinköy civarında durdurulurken, araç sürücüsü Ahmet M. aracı bırakarak bir anda kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan Ahmet M’nin üstünden, bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ve aparat çıktı.

Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ahmet M. gözaltına alınırken aracın yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu anlaşıldı.

Zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.