Açık 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2024 21:49

İsveç, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu

İsveç, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurdu.

İsveç, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu
[Fotograf: Reuters]

İsveç Ulusal Yardım Kuruluşu (SİDA), yaptığı açıklamada, UNRWA'ya yapacakları 2 milyon 700 bin euro yardımı askıya aldıklarını duyurdu.

İsveç Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, SİDA'nın aldığı kararı çok doğru bulduklarını, yardımların UNRWA yerine Dünya Gıda Programı ve Kızıl Haç gibi kuruluşlara gönderileceğini söyledi.

İngiltere merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın yöneticisi Bushra Khalidi'de SVT'ye, UNRWA'ya yardımların durdurulmasının oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti
BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti

Khalidi, "Yardımın kesilmesi sadece Filistin halkının toptan cezalandırılması ve çökmesi dışında başka bir şeye yaramayacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsveç Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Filistin Kızılayı: İsrail baskınının ardından Han Yunus'taki sığınmacı çadırları ateşe verildi
21:50
Seyir halindeki tırın dorsesi açılarak köprüye sıkıştı
21:49
BMGK üyeleri, Gazze'de insani yardımın acilen artırılmasını talep etti
21:36
Çanakkale Boğazı'nda fırtına: Bazı feribot seferleri iptal edildi
21:33
TDK ve MEB'den "Güncel Türkçe Sözlük" ile ilgili iş birliği
21:14
İspanya Meclisi, ayrılıkçı Katalanlara af öngören yasa tasarısını reddetti
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
'Anne açım, yemek istiyorum'
'Anne açım, yemek istiyorum'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ