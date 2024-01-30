İspanya Meclisi, ayrılıkçı Katalanlara af öngören yasa tasarısını reddetti

Ülkede azınlık sol koalisyon hükümetinin geçtiğimiz kasımda Meclis'ten güvenoyu alabilmesi için dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin af şartı hızlı bir şekilde Meclis'e getirilse de kabul edilmesi için taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

"Katalonya'da kurumsal, siyasi ve sosyal normalleşme için af" adıyla sunulan yasa tasarısı yapılan oylamada 171 "evet"e karşı 179 hayır oyuyla reddedilerek, gerekli değişiklikler yapılması için Adalet Komisyonu'na geri gönderildi.

Tasarının reddedilmesinde "Katalonya için Birlik" (Junts) partisinin, İspanyol yargısından kaçan ve Avrupa Parlamenteri olarak Brüksel'de yaşayan, eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve Junts'un lideri Carles Puigdemont'un yargılanmaması için tam garanti istemesi en büyük sorunu oluşturdu.

Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Junts'un taleplerini kabul etmedi.

PSOE'nin terörizm veya vatana ihanet olarak sınıflandırılanlar dahil her türlü suçu affa dahil etmesi de Junts'u ikna etmedi.

PSOE tarafından Meclis'e sunulan ve reddedilen tasarıda, 1 Ocak 2012'den bu yana Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere, yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli gösterilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Hükümet, söz konusu af girişimini "Katalonya'da birlikte yaşam ve İspanya demokrasisi için önemli bir adım" olarak gösterse de muhalefetteki sağ partiler bunu "vatana ihanet", "İspanyol demokrasisini ve hukuk devletini küçük düşürme, eşitlik ilkesini bozma" olarak değerlendiriyor.

Senato'da çoğunluğa sahip olan, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Meclis'teki konuşmasında, Junts'un, iktidarda kalmak için destek alması gereken Başbakan Pedro Sanchez'i "rehin aldığını ama İspanyolların fidye ödemeyeceğini" savundu.

Her şeye rağmen tasarının yasalaşmasına ilişkin Meclis ve Senato'da yürütülecek süreçlerin uzun sürmesi ve Mayıs'tan önce tamamlanmaması bekleniyor.