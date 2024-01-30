Macaristan'dan Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristanlı mevkidaşı Szalay-Bobrovniczky'i ülkenin başkenti Saraybosna'daki Savunma Bakanlığında resmi törenle karşıladı.

Bakanlar, yapılan kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szalay-Bobrovniczky burada yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve AB'ye katılımını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını devralacağını anımsatan Szalay-Bobrovniczky, "Bu bize AB'nin genişlemesini teşvik etmek için iyi bir fırsat verecek. Macaristan'ın en büyük önceliklerinden biri Batı Balkanlar'ın ve Bosna Hersek'in gelecekte güvenli olmasıdır." diye konuştu.

Szalay-Bobrovniczky, Macaristanlı Tümgeneral Laszlo Sticz'in yarın düzenlenecek törenle Bosna Hersek'teki AB Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) komutasını devralacağını, EUFOR'daki birliklerinin mevcudiyetini artırdıklarını kaydetti.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez, Szalay-Bobrovniczky ile görüşmesinde birçok konu üzerinde durduklarını belirterek, "Bunlar öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Orta Doğu'daki çatışmalar ve bu çatışmaların genişlemesidir. Bu konuda endişelerimiz var." dedi.

Helez, Macaristan'ın ülkesine AB üyeliği yolunda verdiği desteği önemsediklerini vurgulayarak, Szalay-Bobrovniczky'in Bosna Hersek'in NATO üyeliğini de desteklediklerini söylediğini kaydetti.

Öte yandan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Bosna Hersek'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Bu arada 15 Aralık 2022'de AB "aday ülke" statüsü alan Bosna Hersek'in, gerekli koşulları yerine getirmesi durumunda Mart 2024'te AB ile katılım müzakerelerine başlaması bekleniyor.