Ulusal Coğrafya Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.20'de (TSİ 23.20) meydana gelen depremin yerin 62 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Endülüs özerk yönetimi yetkilileri de Cadiz ve Huelva kentleri çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.