Günlerdir süren yangın, bölgede görülen yağmurla etkisini kaybetti. Gironde itfaiye amiri Marc Vermeulen, yangının kontrol altına alındığını ancak tam olarak söndürülemediğini açıkladı.

Vermeulen, bölgedeki yolların ulaşıma açıldığını, ormanlık alanlara girişin ise yasak olduğunu belirtti.

Yetkililer, 74 kilometrekare alanda yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Gironde'den tahliye edilenleri evlerine dönmeye çağırdı.

10 bin kişi tahliye edilmişti

9 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle bölgeden 10 bin kişi tahliye edilmişti.

Gironde'de yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiği açıklanmıştı.

Fransa'da bu yıl etkili olan yangınlarda toplam 600 bin kilometre ormanlık alan küle döndü.