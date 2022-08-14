Ekvador Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi, sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamada 8 evin hasar gördüğünü ve 2 aracın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları, patlama sonrasında yola düşen ev enkazlarının arasında yaralanmış birçok kişinin bulunduğunu belirtti.

Guayaquil İtfaiyesi ve sivil savunma ekipleri olaydan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Emniyet güçleri patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Organize suç örgütleri sorumlu tutuldu

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Organize suç örgütleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Bu devlete savaş ilanıdır. Ya birleşip bununla mücadele ederiz ya da bedeli toplum için daha ağır olur” dedi.

Şubat 2021’den bu yana 400 kişi çatışmalarda öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da son yıllarda uyuşturucu çeteleri arasındaki mücadele nedeniyle şiddet olayları arttı.

Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarda, Şubat 2021'den bu yana en az 400 kişi hayatını kaybederken, çatışmalar yer yer hapishanelere kadar sıçradı.

18 milyonluk ülkede cinayet oranı, geçen yıl, 100 bin kişi başına 14’e yükselerek 2020’den bu yana 2 katına çıkmış oldu.