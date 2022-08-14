Başkent polisi, sabah 04.00 civarında Kongre binasına doğru arabasıyla ilerleyen bir kişinin önce binanın önündeki bariyerlere çarptığını, güvenlik güçlerinin kendine yaklaştığını görünce de havaya birkaç el ateş edip intihar ettiğini açıkladı.

Washington'ın East Capitol Street NE ve 2nd Street SE köşesindeki bariyerleri hedef alan arabanın alevler içinde kaldığı vurgulandı. Kimlik bilgileri açıklanmayan şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, günün tenha bir vaktinde meydana gelen hadisede şüphelinin, hem Kongre hem de Senato tatilde olduğu için "herhangi bir Kongre üyesini hedef alıyormuş gibi görünmediği", polisin yaşananlara silahla karşılık vermediği belirtildi.

2 Nisan 2021'de benzer bir olay yaşanmıştı

Olayın, ülke genelinde kolluk kuvvetlerinin artan sayıda tehditle karşı karşıya olduğu ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evininin aramasından bu yana hükümet binalarına yönelik şiddetli saldırılar konusunda uyarı aldığı bir zamanda yaşanmasına dikkat çekildi.

Başkentte en son 2 Nisan 2021'de, Kongre binası yakınındaki kontrol noktasına aracını kasten süren bir kişi, bir polisin hayatını kaybetmesine yol açmış, aracından çıkarak elindeki bıçakla polislerin üzerine yürümesinin ardından öldürülmüştü.