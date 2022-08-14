Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü" sözleri yer aldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Tartus ili ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail açıklama yapmadı

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 22 Temmuz'da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.