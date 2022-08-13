Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 bin 400 hektar alanı küle çeviren yangının artık ilerlemediği duyuruldu.

Yangın nedeniyle tahliye edilen 10 bin kişiden bin 600'ünün de evlerine döndüğü aktarıldı.

Yangın sırasında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştuğu görüldü.