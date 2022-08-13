İsviçreli heykel sanatçısı François Monthoux kuruyan nehir yatağında iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına dikkat çekmek için kilden kaleler yaptı.

Monthoux çalışmasına altı hafta önce küçük kaleler yapma hedefiyle başlamıştı.

Ancak sıcaklığın hızla yükselmesi, nehrin kurumasına yol açtı.



Her yıl sadece küçük bir kale yapan sanatçı bu yıl adeta bir şehir inşa etti.

"İklim krizinin sonucu yaşanıyor"

Uzmanlara göre Avrupa iklim krizinin sonuçlarını yaşıyor.



Bilim insanları, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.