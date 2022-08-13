Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Yasutoşi, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümü kapsamında, tartışmalı Yasukuni tapınağına geldi.

Yasutoşi, yaptığı basın açıklamasında, 8 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'yu andığını ifade etti.

10 Ağustos'ta yapılan kabine revizyonunda Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görevlendirilen Yasutoşi, Japonya'nın kalkınması ve barış için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Yasutoşi, Japonya'nın savaş sonrasındaki refahını önceki kuşakların fedakarlıklarına borçlu olduğuna işaret etti.

Japonya'nın teslim olduğu 15 Ağustos 1945'e atıfta bulunan Yasutoşi, tapınağı "sessiz bir ortamda" ziyaret etmek istediği için söz konusu günün yıl dönümünden iki gün önce buraya geldiğini belirtti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.