Şinzo Abe, 1954'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğdu. Tokyo'daki Seikei Üniversitesinde siyasal bilgiler okudu. Ardından ABD'ye giderek Güney Kaliforniya Üniversitesi Siyaset, Planlama ve Kalkınma Fakültesi'nde eğitim gördü.



1980'lerden itibaren aktif siyasete dahil olan Abe, 2006'da Başbakan oldu. Adı, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı olarak kayda geçti. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle ilk istifası bir yıl sonra geldi.

Japonya'da başbakanlık koltuğunda en uzun oturan isim oldu

Abe, 5 yıl aranın ardından 2012'de yeniden seçilerek başbakanlık koltuğuna oturdu. Ülseratif kolit rahatsızlığı bir kez daha ona engel oldu ve Abe, 8 yıl süren başbakanlık görevini, 2020'de bıraktı. Bu kez tarihe adını, Japonya'da başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan isim olarak yazdırdı.

[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Siyasi nüfuzlu bir aileden gelen Abe, her ne kadar Liberal Demokrat Parti liderliğini bırakmış da olsa parti yönetiminde etkinliğini sürdürüyordu. Savunma ve dış politika konusundaki sert tutumuyla tanınan Abe, Japonya'nın savaş sonrası pasifist anayasasını değiştirmeyi amaçlıyordu.

Eşi Akie ile 35 yıldır evli olan Şinzo Abe, hayatını kaybettiğinde 67 yaşındaydı.