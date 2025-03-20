İspanya, şiddetli yağmur ve fırtınaya karşı alarmda

Martinho adı verilen fırtınanın gelmesinden dolayı İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya ve Cantabria başta olmak üzere ülke genelinde önlemler alındı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Rüzgarın hızının saatte 136 kilometreyi bulduğu ve denizdeki dalga yüksekliğinin 7 metreyi geçtiği Galiçya'da şiddetli rüzgardan dolayı ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve iki kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Bask bölgesinin Bilbao kentindeki Loiu Havaalanı'nda bugün programlı olan çok sayıda uçuşun ve Kanarya Adaları'na yönelik bazı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.

Diğer yandan başkent Madrid'de de Manzanares Nehrinin taşma riskine karşı bazı yerleşim yerlerinde en az 400 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, bazı çevre yollarının ve kuzeye giden A-6 otoyolunda kısmi kapatmalar olduğu duyuruldu.

AEMET yetkilileri, Afrika'dan gelen yoğun toz bulutunun Madrid'deki hava kirliliği oranını artırdığını, astım veya diğer solunum sorunu olan hastaların dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ülkede son üç haftadır etkili olan ve son olarak güneydeki Endülüs bölgesini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, mart ayında İspanya'da yağış rekorlarının kırılmasının beklendiğini belirtirken, ülke genelinde normalden çok daha sıcak bir ilkbahar geçirileceği tahmininde bulundu.