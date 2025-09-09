Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2025 16:03

İspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı

İspanya hükümeti, "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" kararı kapsamında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı.

İspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı

İspanyol hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulunda onaylayıp yürürlüğe soktuğu, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım paketi kapsamında iki İsrailli bakanın da ülkeye girişine yasak getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün açıkladığı yaptırım paketinin ardından İsrail hükümeti misilleme olarak İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun ülkeye girişine yasak getirmişti.

İspanya hükümeti de buna karşılık İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirme kararı aldı.

İspanya hükümetinin bugün onayladığı İsrail'e karşı yaptırımlar kapsamında bir maddede "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" ifadesi kullanılırken, bu önlem şimdilik İsrailli iki bakanla sınırlı tutuldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, İsrailli iki bakanın İspanya topraklarına girmesine izin verilmeyeceğini ve bunların isimlerinin Schengen bilgi sistemine dahil edileceklerini söyledi.

Albares, İspanya'ya girişi yasaklanan İsrailliler listesinde halihazırda "13 şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcinin bulunduğunu ve bu iki bakanın da listeye eklendiğini" belirterek, listenin "açık ve sürekli geliştiğini" kaydetti.

İspanya Başbakanı Sanchez'in dün İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz büyümüştü.

İsrail hükümeti, İspanya'yı aldığı kararlar nedeniyle "antisemitizmle" suçlayıp, hükümeti "yolsuzluğa bulaşmakla" itham etmiş ve İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Bu gelişmeden sonra İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için Madrid'e çağırmıştı.

ETİKETLER
İspanya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek
16:30
BOTAŞ ile BP arasında LNG alımı anlaşması imzalandı
16:27
Bakan Memişoğlu, Çin'deki temaslarına Şanghay ile devam edecek
16:32
İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı
16:05
TRT Akademi'de eylül ayı eğitimleri sürüyor
16:02
Sinemaya ilgi duyanlar için eğitim başvuruları başladı
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ