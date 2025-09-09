Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 09.09.2025 16:04

İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı

Katar'ın Doha kentinde patlama sesleri duyuldu. Başkentteki Katara Bölgesi'nde dumanların yükseldiği görüldü. İsrail Ordu Radyosu, "İsrail, Katar'da Hamas liderlerine saldırı girişiminde bulundu" açıklaması yaptı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, mekan belirtmeden Doha’daki saldırıyı resmen üstlendi.

Al Jazeera, "Hamas müzakere heyeti, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef alındı" dedi.

İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı

Katar: Korkakça saldırıyı kınıyoruz

Katar tarafından yapılan açıklamada, "Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan korkakça saldırıları kınıyoruz" denildi. 

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada: 

"Katar Devleti, bu saldırıyı şiddetle kınarken, bölgenin güvenliğini sürekli olarak baltalayan bu pervasız ve sorumsuz İsrail davranışına veya güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme müsamaha göstermeyeceğini vurgulamaktadır. Soruşturmalar en üst düzeyde devam etmekte olup, daha fazla ayrıntı elde edilir edilmez açıklanacaktır." dedi.

İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Katar
Sıradaki Haber
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek
16:30
BOTAŞ ile BP arasında LNG alımı anlaşması imzalandı
16:27
Bakan Memişoğlu, Çin'deki temaslarına Şanghay ile devam edecek
16:07
İspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı
16:05
TRT Akademi'de eylül ayı eğitimleri sürüyor
16:02
Sinemaya ilgi duyanlar için eğitim başvuruları başladı
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ