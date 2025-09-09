İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, mekan belirtmeden Doha’daki saldırıyı resmen üstlendi.

Al Jazeera, "Hamas müzakere heyeti, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef alındı" dedi.

Katar: Korkakça saldırıyı kınıyoruz

Katar tarafından yapılan açıklamada, "Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan korkakça saldırıları kınıyoruz" denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada:

"Katar Devleti, bu saldırıyı şiddetle kınarken, bölgenin güvenliğini sürekli olarak baltalayan bu pervasız ve sorumsuz İsrail davranışına veya güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme müsamaha göstermeyeceğini vurgulamaktadır. Soruşturmalar en üst düzeyde devam etmekte olup, daha fazla ayrıntı elde edilir edilmez açıklanacaktır." dedi.

