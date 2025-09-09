Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
AA 09.09.2025 15:21

İsveç'te 2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak

İsveç hükümeti, 2026 yılında ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı.

İsveç'te 2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

Mohamsson, kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti.

Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkati çeken Mohamsson, "Öğrenciler, Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

