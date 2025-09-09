İsveç'te 2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

Mohamsson, kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti.

Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkati çeken Mohamsson, "Öğrenciler, Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli." ifadelerini kullandı.