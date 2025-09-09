Parçalı Bulutlu 24.4ºC Ankara
Dünya
AA 09.09.2025 14:35

Katil İsrail, son 72 saatte Gazze'de çok katlı 5 bina ile 350 çadırı bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde, son 72 saatte her biri en az 7 kattan oluşan ve toplamda 209 daire içeren 5 binayı bombaladığı bildirildi.

Katil İsrail, son 72 saatte Gazze'de çok katlı 5 bina ile 350 çadırı bombaladı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sadece 72 saat içinde, her biri 7 kattan yüksek ve toplamda 209 daire içeren çok katlı 5 bina bombalandı. Mevcut acil durumda her dairede en az 20 kişi yaşıyor, bu da 4 bin 100'den fazla çocuk, kadın ve yaşlının evsiz kaldığı anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yerinden edilenler için kurulan her biri 10 kişilik 350 çadırın yıkıldığı, dolayısıyla yaklaşık 3 bin 500 kişinin daha barınma hakkını kaybettiği belirtildi.

Son 72 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze kentinde yaklaşık 550 ailenin, yani yaklaşık 7 bin 600 kişinin açıkta kaldığı; bu kişilerin yaşam için gerekli en temel ihtiyaçlardan mahrum bir şeklide ölüm, açlık ve dayanılmaz sıcakla mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya, Gazze kentinden yükselen yardım çığlıklarını sessizce izliyor. Binlerce masum insanın hayatını kurtarmak için derhal müdahale edin."

İsrail ordusu, işgal saldırıları kapsamında son günlerde Gazze kentindeki çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir ediyor.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
