Tunus, Küresel Sumud Filosuna yönelik "dronlu saldırıyı" soruşturuyor

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu Tunus Deklarasyonu, dün gece saatlerinde yaşanan “dronlu saldırı” olayına ilişkin açıklama yapmak üzere başkent Tunus’ta yer alan Habib Burgiba Caddesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Mağrib Sumud Filosu Yürütme Komitesi Üyesi Gassan el-Henşiri, saldırıya ilişkin soruşturmanın Tunus emniyet güçlerince sürdürüldüğünü ve tüm engellere rağmen Küresel Sumud Filosu’nun yoluna devam edeceğini vurguladı.

Hiç kimsenin ve hiçbir olayın filoyu yolundan alıkoyamayacağını belirten Henşiri, "Dün gece yaşananların detayları Tunuslu yetkililerin elinde. Soruşturmayı güvenlik güçleri sürdürüyor. Güvenlik güçleri gerekli tüm önlemleri ve teknik incelemeleri yürütüyor. Konuyla özel bir ekibin ilgilendiğini belirtmek istiyoruz. Bu olay gizli ve devlet güvenliğiyle ilgili olduğundan daha fazla ayrıntı veremeyeceğiz." dedi.

Henşiri sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün bizi ilgilendiren tek şey, Küresel Sumud Filosu ve Gazze'deki ablukayı kırma girişimimiz. Hiçbir şey bizi bundan alıkoyamayacak. Kimse bizi asıl hedefimizden alıkoyamayacak. Tek hedefimiz Gazze'de yaşanan katliam ve soykırım için bir şeyler yapabilmek.”

Filonun Tunus’tan çıkışına yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirten Henşiri, "Yola çıkmadan önceki son anlarda ve saatlerdeyiz. İrademiz daha güçlü ve kararlılığımız daha büyük. Mücadelemiz tek; bu işgalciye karşı ve hiçbir şey bizi bu temel meseleden alıkoyamayacak. Yarın binlerce Tunusluyu filoya veda etmek için katılmaya çağırıyoruz. Amacımız Gazze'ye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosuna yönelik "dronlu saldırı"

Küresel Sumud Filosu yönetimi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendiğini” duyurmuştu.

Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda konuşan filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, “Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk.” ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar ise sosyal medya hesabından dün gece yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine drone saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

Yayında, “Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgi, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde.” ifadelerini kullanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı ise, gemilerden birine insansız hava aracının düştüğüne dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu Tunus'tan 10 Eylül Çarşamba günü hareket etmeyi planlıyor

Tunus’tan Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere, aralarında onlarca Türk’ün de olduğu farklı ülkelerden ve yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Küresel Sumud Filosu Tunus Deklarasyonu’ndan yapılan açıklamada, filonun 10 Eylül Çarşamba günü Tunus’tan yola çıkacağı duyurulmuştu.

Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.