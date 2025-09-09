Parçalı Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2025 12:37

Soykırımcı İsrail son 24 saatte 83 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 83 Filistinli hayatını kaybetti, 223 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail son 24 saatte 83 Filistinliyi daha katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 223 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 444'e, yaralananların sayısının da 17 bin 831'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 605'e, yaralıların sayısının 163 bin 319'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Son Dakika Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Nepal Başbakanı Oli, 19 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel nedeniyle 122 bin kişi tahliye edildi
12:57
Simit fiyatlarına artış yapılmayacak
12:33
TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final heyecanı başladı
12:27
Nepal Başbakanı Oli, 19 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle istifa etti
12:48
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
12:41
Türk Kızılay'dan deprem bölgesindeki öğrecilere destek
Erzincan'da 17 köyün sulamada kullandığı barajın doluluğu yüzde 10'un altına geriledi
Erzincan'da 17 köyün sulamada kullandığı barajın doluluğu yüzde 10'un altına geriledi
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ