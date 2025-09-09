Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2025 15:46

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin dün Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından geçemeyerek düşmesi üzerine Başbakan François Bayrou'nun istifasını onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti

Başbakan Bayrou Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, dün Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 194'e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyuyla hükümetin düşmesinin ardından Başbakan Bayrou'nun istifasını kabul etti.

Bayrou hükümeti düşmüştü

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.

ETİKETLER
Fransa Emmanuel Macron
Sıradaki Haber
İsveç'te 2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek
16:30
BOTAŞ ile BP arasında LNG alımı anlaşması imzalandı
16:27
Bakan Memişoğlu, Çin'deki temaslarına Şanghay ile devam edecek
16:32
İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı
16:07
İspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı
16:05
TRT Akademi'de eylül ayı eğitimleri sürüyor
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ