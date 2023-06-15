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Dünya
AA 15.06.2023 14:08

İspanya erken seçime giderken AB dönem başkanlığını üstlenecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da İsveç'ten devralmalarının ardından İspanya'da 23 Temmuz'da erken genel seçimler yapılmasının "AB dönem başkanlığı sürecinde sorun olmayacağını" söyledi.

İspanya erken seçime giderken AB dönem başkanlığını üstlenecek

Sanchez, AB dönem başkanlığı sürecinde İspanya'nın önceliklerini, Madrid'deki AB üyesi ve aday statüsündeki ülkelerin büyükelçilerinin de katılımıyla basın toplantısında duyurdu.

Başbakan Sanchez, ülkesinde 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler ve olası hükümet değişikliğinin AB dönem başkanlığı programını ve hükümetin önceliklerini nasıl etkileyeceğiyle ilgili sorulara, "AB'de dönem başkanlığı yapan bir ülkede ilk defa seçim olmuyor. Demokrasi asla sorun olmaz. Üzerinde 1 yıldır çalıştığımız bir programımız var." yanıtını verdi.

Sanchez "stratejik ve otonom öncelikli yeniden endüstrileşme, iklim değişikliğiyle mücadele ve bununla bağlantılı ekolojik geçiş, sosyal politikaların artırılması ve Avrupa'nın siyasi birliğinin güçlendirilmesi" başlıklarını İspanya'nın 6 ay sürecek dönem başkanlığı sürecindeki öncelikleri olarak sıraladı.

AB'nin özellikle enerji ve kritik temel malzemelerde 3. ülkelere stratejik açılımının önemli olduğunu vurgulayan Pedro Sanchez, bu açıdan 17-18 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak AB-Latin Amerika Zirvesi'nin altını çizdi.

"AB'nin yeni uluslararası düzende belirleyici aktör olmasını istiyorsak, birlik ve tek ses olmalıdır." diyen Sanchez, 2023'ün ikinci yarısında planlanan AB'nin stratejik ortaklıklar ile göç ve sığınma paktında ileri adım atması gerektiğini vurguladı.

Anketler, İspanya'da 23 Temmuz seçimlerinde şu anda ana muhalefette olan Halk Partisi'ni (PP) birinci parti olarak gösterirken, PP'nin aşırı sağ görüşlü Vox partisiyle koalisyon kurma olasılığı öne çıkartılıyor.

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