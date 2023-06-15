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Dünya
AA 15.06.2023 13:35

İsrail: Almanya bizden “Arrow 3” hava savunma sistemi alacak

İsrail Savunma Bakanlığı, Almanya Savunma Bakanlığı ile Federal Meclis Bütçe ve Savunma Komitelerinin, İsrail-ABD ortak yapımı “Arrow 3” hava ve füze savunma sistemini satın almak için gerekli adımları başlatma taahhüdünü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İsrail: Almanya bizden “Arrow 3” hava savunma sistemi alacak
[Fotograf: Reuters]

İsrailli yetkililerin, satın alma sözleşmesini sonuçlandırmak için Alman mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Gerekli satış onayının sağlanması için İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin sürekli iletişim halinde olduğu ABD yönetiminin satış için onay vermesinin ardından Almanya’nın taahhüt mektubu imzalayacağı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığınca, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık Endüstrisi işbirliğinde geliştirdiği ve balistik füzeleri engellemek için tasarladığı "Arrow 3"ün, “türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri” olduğu belirtiliyor.

İsrailli ve Alman yetkililer, hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2022 ve Nisan 2023’te bir araya gelmişti.

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