Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 15.06.2023 13:31

BM verilerine göre, 3 bin 789 kişi göç yolunda hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2022’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ayrılan 3 bin 789 kişinin göç yolunda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sayının 2017’den bu yana görülen en yüksek can kaybı sayısı olduğu ifade edildi.

BM verilerine göre, 3 bin 789 kişi göç yolunda hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

IOM tarafından yayımlanan makalede, 2022 Ocak’tan Aralık ayına kadar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ayrılan 3 bin 789 kişinin, göç sırasında yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Bu sayının, 4 bin 255 kişinin hayatını kaybettiği 2017’den bu yana en yüksek can kaybı sayısı olduğu, 2021 yılına kıyasla can kayıplarının yüzde 11 arttığı aktarıldı.

Makalede, “Kuzey Afrika kara yollarında, özellikle de tehlikeli Sahra Çölü geçişi sırasında 203 ölüm kaydedilirken, Orta Doğu kara yollarında 825 ölüm daha meydana gelmiştir. Kuzey Afrika kara yollarında en fazla ölüm 117 ölümle Libya'da kaydedilirken, bu ülkeyi Cezayir (54), Fas (13), Tunus (10) ve Mısır (9) takip etmiştir” denildi.

En yüksek can kaybı deniz yolunda

IOM, en yüksek can kayıplarının deniz yoluyla yapılan göçlerde meydana geldiğini belirtti.

Makalede, “Yunanistan ve İtalya'ya gitmek üzere Lübnan'dan yola çıkan teknelerle ilgili ölümcül olayların sayısı giderek artmaktadır. Bu girişimlerin ardından en az 174 ölüm kaydedilmiş olup, bu sayı geçen yıl Doğu Akdeniz rotasındaki toplam ölü sayısının neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Deniz rotalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 84 kadarının kimliği tespit edilememiş olup, çaresiz aileler cevap arayışına girmişlerdir” denildi.

Makalede, 2022 boyunca Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan kara yoluyla göç etmeye çalışan 1028 göçmenin, deniz yoluyla göç etmeye çalışan 2 bin 761 göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yunanistan'da can kaybı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında dün alabora olan göçmen teknesinde 79 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

ETİKETLER
Göç Kuzey Afrika
Sıradaki Haber
Rusya'nın Avustralya parlamentosu yakınında büyükelçilik açmasına izin verilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
14:14
Dünyada hava sıcaklığı haziranın ilk bölümünde rekor seviyeye çıktı
14:09
İspanya erken seçime giderken AB dönem başkanlığını üstlenecek
14:20
Akkuyu NGS'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor
13:52
Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı
14:02
Yılmaz: 12. Kalkınma Planı'nı ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Ankara-Beypazarı-Nallıhan kara yolundaki 2 tünelde çalışmalar sürüyor
Ankara-Beypazarı-Nallıhan kara yolundaki 2 tünelde çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İETT şoförü tartıştığı vatandaşın suratına cam bardak attı
İETT şoförü tartıştığı vatandaşın suratına cam bardak attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ