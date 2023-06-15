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Dünya
AA 15.06.2023 13:29

ABD'deki kanser merkezleri, kemoterapi ilaçlarının miktarının yetersiz kaldığını bildirdi

ABD'deki kanser merkezleri, yaygın olarak kullanılan kemoterapi ilaçlarının miktarının yeterli düzeyde olmadığını bildirdi.

ABD'deki kanser merkezleri, kemoterapi ilaçlarının miktarının yetersiz kaldığını bildirdi

The Hill'ın haberine göre, ülkedeki kanser merkezleri, kanserin tedavisinde yaygın kullanılan kemoterapi ilaçlarının miktarının yetersiz kaldığı bilgisini verdi.

İlaç kıtlığında, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Hindistan'daki ilaç üretim tesisini geçici olarak kapatmasının oldukça etkili olduğu açıklandı.

Amerikan Kongresine, COVID-19'dan da etkilenen ilaç tedariki konusunda yeni politikalar üretme çağrısında bulunan doktorlar, kanser hastalarının geçici çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"The House Energy & Commerce" sağlık alt komitesi, 13 Haziran'da halk sağlığı risklerine karşı alınabilecek tedbirleri incelemek için panel düzenledi.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Julie Gralow, "30 yıllık kariyerimde günümüzdeki kemoterapi ilacı kıtlığından daha kötüsüne şahit olmadım." ifadesini kullandı.

Gralow, ABD'de yılda 500 bin kanser hastasının ilaç eksikliğinden etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Onkoloji Birliğinin Yönetici Direktörü Ted Okon, yaygın kullanılan kemoterapi ilaçlarının kıtlığı nedeniyle tedavi alamayan kanser hastalarının yaşadığı zorluklara işaret etti.

Doktorların konuya ilişkin önerileri arasında yeni ilaç üretim teknolojisinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve ABD Stratejik Ulusal Stoku'nun işleyişinin iyileştirilmesi yer alıyor.

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