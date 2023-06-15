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Dünya
AA 15.06.2023 13:17

Filistin: İsrail, işlediği suçlarla bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor

Filistin yönetimi, İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçlarla bölgeyi gerginliğe ve şiddet sarmalına sürüklediğini belirtti.

Filistin: İsrail, işlediği suçlarla bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor
[Fotograf: AA]

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bugün düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne, İsrail'in, Filistinlilere karşı işlediği suçlarla bölgeyi gerginliğe ve şiddet sarmalına sürüklemekte ısrarcı olduğunu kaydetti.

Baskının bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla tutuklanan Filistinlinin evini yıkmak için düzenlendiğine işaret eden Ebu Rudeyne, İsrail'in vatandaşların evini yıkma, bölgeyi abluka altına alma ve suçsuzları öldürme şeklinde uyguladığı toplu cezalandırma politikasının, uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu hatırlattı.

İsrail'in bu suçlardan ötürü yargılanması gerektiğini belirten Ebu Rudeyne, uluslararası toplumun Filistin halkını korumak, sorumluları adalete teslim etmek ve yargılamak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu suçların devam etmesi bölgeyi şiddete sürüklüyor, kaosa neden oluyor." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, ABD yönetimine, "sessizliğini bozma ve İsrail'e ihlallerine son vermesi, uluslararası meşru kararları uygulaması" için baskı yapması çağrısında bulundu.

İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı
İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

Nablus'a bugün çeşitli noktalardan baskın düzenleyen çok sayıda İsrail askeri, Refidiye Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Usame et-Tavil'e ait evi kuşatmıştı. Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçlerinin plastik ve gerçek mermilerle saldırısında, bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Askeri buldozerlerin eşlik ettiği İsrail güçleri, olayların ardından Tavil'in evini patlayıcılarla yıkmıştı.

Usame et-Tavil, geçen yıl bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla 13 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

İsrail, ölümle sonuçlanan saldırı düzenleyen Filistinlilerin evlerini yıkıyor. İnsan hakları örgütleri ise bunun "toplu cezalandırma" yöntemi olduğunu belirtiyor.

İsrail güçleri, 2023 başından bu yana 396 Filistinlinin evini yıkarak 619 kişiyi evsiz bıraktı.

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