Açık 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2023 09:28

İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Nablus kentine düzenledikleri baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'a çeşitli noktalardan baskın düzenleyen çok sayıda İsrail askeri Refidiye Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Usame et-Tavil'e ait evi kuşattı.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı metal mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Baskında çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Askeri buldozerlerin eşlik ettiği İsrail güçleri olayların ardından Tavil'in evini patlayıcılarla yıktı.

Tavil, geçen yıl bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenlediği iddiasıyla 13 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

İsrail, ölümle sonuçlanan saldırı düzenleyen Filistinlilerin evlerini yıkma politikası uyguluyor ve insan hakları örgütleri bunun “toplu cezalandırma” yöntemi olduğunu belirtiyor.

İsrail güçleri, 2023 başından bu yana 396 Filistinlinin evini yıkarak 619 kişiyi evsiz bıraktı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Beyonce konseri, İsveç'te 'enflasyon artışına neden oldu'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
ABD, Kanada ve Hollanda'nın Suriye aleyhine dava açmasından memnun
09:44
Yaşlı kadını MİT personeli olarak dolandırmaya çalıştı
09:37
SYRIZA lideri Çipras, hedef alınan Türk milletvekillerine listesinde yer verdi
09:37
Trafikte drift yapmaktan 300 bin lira ceza yedi
09:37
Aksaray'dan 350 bin küçükbaş kurbanlık yola çıktı
09:32
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Çin'i ziyaret etti
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
FOTO FOKUS
Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı
Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ