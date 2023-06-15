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Dünya
AA 15.06.2023 09:22

Beyonce konseri, İsveç'te 'enflasyon artışına neden oldu'

Amerikalı pop yıldızı Beyonce’un İsveç’te verdiği konserin, ülkenin aylık enflasyonuna etki edecek sonuçları olduğu kaydediliyor.

Beyonce konseri, İsveç'te 'enflasyon artışına neden oldu'

Yıldız isim merakla beklenen dünya turnesine geçen ay Stockholm’den başladı.

Beyonce’un konserinin gerçekleşeceği tarihte konaklama ve restoranlara talepte öylesine bir artış oldu ki bu ülkenin ekonomik istatistiklerine yansıdı.

İsveç Mayıs ayında beklenenin üzerinde, yüzde 9.7 enflasyon açıkladı.

Bu sürpriz artışın nedeni olarak, otellere ve restoranlara olan talep gösterildi.

Danske Bank’tan ekonomist Michael Grahn, BBC’ye yaptığı açıklamada, Beyonce olan büyük ilginin bu artışa küçük bir katkı yaptığını değerlendirdi.

Grahn tek bir yıldızın böyle bir etki yapmasının çok nadir olduğunu, benzer etkiyi büyük futbol turnuvalarının yapabileceğini kaydetti.

Amerikalı süper yıldız 2022 yılında yeni bir albüm yayınladı.

7 yıldır ilk kez solo dünya turnesine çıkan Beyonce’un konserleri, ekonomik etkisiyle de ele alınıyor.

Bir tahmine göre, Eylül ayında sonlanacak turne, 2 milyar sterlinlik bir hasılat yaratabilir.

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren Airbnb’den yapılan açıklamaya göre, konser yapılacak şehirlerde konaklamaya olan talep uçmuş durumda.

Birçok şehirde stadyum konser biletleri çok kısa sürelerde tükendi.

Beyonce’un Galler’deki konseri için 60 bin hayran bu kente akın etti.

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