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Dünya
BBC 15.06.2023 09:11

Müzik yayıncılarından Twitter'a 250 milyon dolarlık dava

ABD'deki 17 müzik yayıncısından oluşan bir grup, platformun yaklaşık bin 700 şarkının dahil olduğu telif hakkı ihlallerinin yolunu açtığını iddia ederek Twitter'a dava açtı.

Müzik yayıncılarından Twitter'a 250 milyon dolarlık dava

Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), Twitter'dan müzik ihlallerine karşı 250 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Nashville'deki Federal Bölge Mahkemesinde açılan bir davada NMPA, Twitter'ın kar amaçlı "ihlale izin verdiğini ve teşvik ettiğini" iddia etti.

Elon Musk, şirketi satın aldığından beri durumun düzelmediğini söylüyor.

Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group dahil olmak üzere firmaları temsil eden NMPA, Twitter'ın "gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müziğin mevcudiyetinden büyük kar elde etmeye" devam ettiğini iddia etti.

İhlallerin Twitter'a, müzik lisansları için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız bir avantaj" sağladığı belirtildi.

NMPA Başkanı David Israelite, "Twitter, hizmetindeki milyonlarca şarkıyı lisanslamayı tamamen reddeden en büyük sosyal medya platformu olarak tek başına duruyor" dedi.

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