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Dünya
AA 15.06.2023 09:02

Belçika gıda fiyatlarını düşürmeye çalışıyor

Belçika hükümeti, gıda üreticilerinden süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatlarını düşürmelerini talep etti.

Belçika gıda fiyatlarını düşürmeye çalışıyor

Belçika Ekonomi Bakanı Pierre Yves Dermagne, Belçika Gıda Sanayi Federasyonu (Fevia) ve fiyat gözlem kurumu Price Observatory temsilcileri ile ülkedeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürmek için yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gıda üreticilerinin en geç temmuz ayı ortasına kadar süpermarketlerdeki gıda fiyatlarını düşürmelerini beklediğini ifade eden Dermagne, sektörden gıda tedarik müzakerelerinde fiyatları indirmelerini talep ettiğini belirtti.

Dermagne, "Tüketicilerin, fiyat düşüşünün etkisini dükkanlarda hissetmek için aylarca beklemesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika ile komşu ülkeler arasında temel gıda ürünlerinde büyük fiyat farklılıkları olduğuna dikkati çeken Dermagne, bu konuyu yakın takip edeceğini kaydetti.

Dermagne, maliyetlerdeki düşüşe rağmen fiyatları indirecek bir adım atmayan gıda üreticilerini halka ifşa edeceğini de söyledi.

Belçika'da son 1 yılda yaşanan enerji krizinin etkisi ile birlikte temel gıda fiyatlarının artması marketlerdeki fiyatların hızla yükselmesiyle sonuçlandı.

Ancak son dönemde küresel piyasalarda enerji, tahıl, süt ve yağ gibi birçok temel ürünün fiyatı azalmasına rağmen bu durum ülkedeki fiyatlara yansımadı.

Ayrıca, Belçika ile komşusu Fransa ve Almanya arasında temel ürünler ve market fiyatları arasında büyük bir makas söz konusu.

Belçikalıların çoğu da alışverişten tasarruf etmek için komşu ülkelere gitmeye başladı.

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