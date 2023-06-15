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Dünya
AFP 15.06.2023 08:20

Harvard Tıp Fakültesi'nin morg müdürü kadavra parçalarını satmakla suçlanıyor

ABD'de, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki morg yöneticisinin, iş yerinden izinsiz olarak kadavra parçalarını alıp sattığı iddia edildi.

Harvard Tıp Fakültesi'nin morg müdürü kadavra parçalarını satmakla suçlanıyor
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin Pensilvanya Orta Bölgesi Başsavcısı yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Cedric Lodge'un insan kalıntıları kaçakçılığı yapmakla suçlandığını söyledi.

Lodge, 63 yaşındaki eşi Denise ve 5 diğer şüphelinin insan kalıntıları satan "ulusal ağa" dahil olduğu iddia edildi.

Savcılar, 2018'den 2022'ye kadar Cedric Lodge'un "planlanan ölü yakma törenlerinden önce tıbbi araştırma ve eğitim için bağışlanan kadavraların organlarını ve diğer parçalarını çaldığını" bildirdi.

Okuldan yapılan açıklamada, "Kampüsümüzde böylesine rahatsız edici bir şeyin olabileceğini öğrenmek bizi dehşete düşürdü." ifadesi kullanılarak, Lodge'un 6 Mayıs'ta işten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vücut parçaları kimlere satıldı?

Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn, Pennsylvania'dan da Joshua Taylor'ın vücut parçaları satın aldığı iddia edildi.

Maclean'in "Kat'in Ürpertici Kreasyonları" (Kat's Creepy Creations) adlı bir mağazasının bulunduğu ve -sosyal medyadaki paylaşımlara göre- oyuncak bebekleri "korkutucu" figürlere dönüştürdüğü görüldü. Maclean'in ürünlerinde kadavra parçalarının kullanıp kullanılmadığı ise bilinmiyor. İddianamede, kadının insan kalıntılarını mağazada saklayıp sattığı öne sürülüyor.

Joshua Taylor'ın ise dört yıl boyunca vücut parçaları için toplamda 37 bin dolardan fazla ödeme yaptığı iddia edildi.

Sanıkların her biri, suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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