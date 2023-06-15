Biparjoy siklonu: Hindistan ve Pakistan'da 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Bengalcede "felaket" anlamına gelen "Biparjoy" fırtınasının bugün akşam saatlerinde, kuvvetli şekilde karaya ulaşması bekleniyor.

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Mandvi ile Pakistan'daki Karaçi arasında 325 kilometrelik bir kıyı şeridini kuvvetli rüzgarların, dalgaların ve şiddetli yağmurların vuracağı tahmin ediliyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Hindistan'ın Jakhau limanı yakınlarında da etkili olacak fırtına nedeniyle, çamurdan yapılan geleneksel evlerin "tamamıyla yok olabileceği" uyarısını yaptı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, 47 binden fazla insanın kıyılardan ve alçakta kalan bölgelerden tahliye edildiği duyuruldu.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ise 62 bin kişinin, ülkenin güneydoğu kıyılarından tahliye edildiğini açıkladı.