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Dünya
AA 15.06.2023 07:27

Fransa'daki bıçaklı saldırının faili psikiyatri hastanesine sevk edildi

Fransa'nın Annecy kentinde parkta 8 Haziran'da 4'ü çocuk 6 kişiyi bıçakla yaralayan Abdalmasih H. isimli zanlı psikiyatri hastanesine sevk edildi.

Fransa'daki bıçaklı saldırının faili psikiyatri hastanesine sevk edildi
[Fotograf: AFP]

Fransız basınındaki habere göre, geçen hafta Annecy'deki bıçaklı saldırının zanlısı Bron kentindeki Vinatier isimli psikiyatri hastanesine sevk edilirken, burada özel bir birime alındı.

Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı

Olay

Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran sabahı Hristiyan olduğunu açıklayan Suriyeli sığınmacı, parkta çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polisin gözaltına aldığı zanlının üst aramasında bir silah, Hristiyanlıkla ilgili iki resim, haç kolye, 480 euro ve İsveç menşeli sürücü belgesi bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen zanlının, bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmiş, ayrıca İtalya ve Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu, bu talebi reddettiklerini açıklamıştı.

Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonnet-Mathis de geçen hafta saldırıda yaralanan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı 4 çocuğun tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.

Zanlının "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

İntihar etme olasılığına karşı zanlı özel hücreye alınmıştı.

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