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Dünya
AA 15.06.2023 13:26

ABD'de COVID-19 salgını döneminde cinayet ve intihar oranları en yüksek seviyeye ulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) hazırladığı raporda COVID-19 salgınında ülkede gençler tarafından işlenen cinayetler ve yetişkinlerdeki intihar oranlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD'de COVID-19 salgını döneminde cinayet ve intihar oranları en yüksek seviyeye ulaştı
[Fotograf: AA]

Raporda, 10 ile 24 yaşları arasındaki ABD vatandaşlarının 2001-2021 dönemindeki cinayet ve intihar oranları incelendi.

Salgın sırasında gençler tarafından işlenen cinayetlerin "son 25 yılın en yüksek oranlarına" ulaştığı görülen raporda, yetişkinler arasındaki intiharların ise "son 50 yılın en yüksek seviyesine" çıktığı kaydedildi.

Raporun yazarları, bu artışı sivillerin silaha erişim kolaylığına, depresyonun yaygınlaşmasına ve psikolojik tedavi olanaklarının kısıtlı olmasına bağlıyor.

10-24 yaş grubunun ölüm nedenleri arasında intihar ikinci, cinayet ise üçüncü sırada yer aldı.

2021 verilerine göre, intiharların yüzde 54'ü, cinayetlerin yüzde 93'ü silahla gerçekleştirildi. Ayrıca 10-19 yaşlarındaki 2 bin 900 genç ve 20-24 yaşlarındaki 4 bin 200 genç yetişkin intihar etti.

Cinayet kurbanı gençlerin sayısı 3 bin olarak kayıtlara geçerken genç yetişkinlerde ise bu rakam 3 bin 900'lere ulaşıyor.​​

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