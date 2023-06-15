Rusya'nın Avustralya parlamentosu yakınında büyükelçilik açmasına izin verilmeyecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in, Rusya'nın, Canberra'daki parlamento binası yakınına yeni büyükelçilik binası inşa etmesini önleyen yasayı kamuoyuna duyurmasından sonraki üç saat içinde, tasarı meclis ve ardından senatonun onayından geçerek yasalaştı.

Albenese, yasaya ilişkin güvenlik birimlerinden tavsiye aldıklarını belirterek, "Hükümet, parlamento binasına bu kadar yakın yeni bir Rus varlığının ortaya çıkardığı risk konusunda net güvenlik tavsiyesi aldı. Kiralık alanın resmi bir diplomatik varlığa dönüşmesini engellemek için hızlı hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anthony Albanese, hükümetle aynı çizgide olmayan diğer milletvekillerine de yasa hakkında bilgi verildiğini ve ikna edildiklerini aktardı.

Avustralya İçişleri Bakanı ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil ise parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkelerinde casusluğa ve yabancı müdahaleye müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, demokrasiye yönelik tehditlere karşı aldıkları kararlardan dolayı kimseden özür dilemeyeceklerini söyledi.

O'Neil, inşa edilmesi planlanan Rus büyükelçiliği ile ilgili temel sorunun konumu olduğunu ve hiçbir büyükelçiliğin söz konusu alanda bulunmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Ana muhalefetteki Liberal Parti Başkanı Peter Dutton da Parlamentonun Rus tehdidine karşı birlik içerisinde olduğunu ifade etti.

Yasanın, Avustralya Genel Valisi David Hurley'in onayının ardından gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya'nın Canberra Büyükelçiliği ise ilerleyen saatlerde konu ile ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

Bu arada, büyükelçiliklerin kiralamalarını yöneten Ulusal Sermaye Otoritesi de tamamlanmamış yapıların diplomatik misyonlar için ayrılan alanın genel estetiğini ve itibarını zedelediği gerekçesiyle kira kontratını feshetmeye karar verdi.

Rusya, 2011'de, kiralama koşulları altında inşaatı üç yılda tamamlamayı kabul etmiş, ancak planlanan kompleksin sadece küçük bir kısmını inşa etmişti.

Rusya, binaya bugüne kadar 5,5 milyon dolar harcadığını açıkladı.