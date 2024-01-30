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Dünya
AA 30.01.2024 19:08

İslami Cihad Hareketi: Gazze'de ateşkes içermeyen bir mutabakatta yer almayacağız

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi garanti altına almadan İsrail'le herhangi bir mutabakatta yer almayacaklarını açıkladı.

İslami Cihad Hareketi: Gazze'de ateşkes içermeyen bir mutabakatta yer almayacağız
[Fotograf: Reuters]

Hareketin Telegram hesabından yapılan açıklamada Nehale, ABD'nin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi yönünde bir girişimde bulunduğu yönünde İsrail basınında yer alan iddialara dikkati çekti.

Nehale, Gazze'de kapsamlı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini, bölgenin yeniden imarı ve Filistin halkının haklarını garanti altına almayan herhangi bir mutabakatta yer almayacaklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle, Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." demişti.

Paris toplantısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.

Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızan maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

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