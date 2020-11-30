Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskoç hükümeti yeni bağımsızlık referandumunda ısrarcı
[Fotoğraf: AA]
İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karşı çıkmasına rağmen ikinci bağımsızlık referandumunu yapmakta ısrar ediyor.
Sturgeon, bölgesel parlamentonun yürütme döneminde yeni bağımsızlık referandumu kararını görmek istediğini söyledi.
İskoç Başbakan, İngiltere parlamentosunun İskoçya'daki bağımsızlık referandumunu engellemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtti; "Bağımsızlığı ne kadar hızlı elde edersek, hepimiz için o kadar iyi olur." dedi.
Boris Johnson, yetki devri talebini reddetmişti
İskoçya'daki mevcut yasaya göre bağımsızlık referandumu yapmak için İngiliz parlamentosundan onay alınması gerekiyor.
Referandum yetkisinin İskoç parlamentosuna devri talebi İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından reddedilmişti.
[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]
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