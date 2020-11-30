60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Maradona, hayranlarını yasa boğdu. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

Maradona'nın kızları, babalarının ölümünde doktorunun ihmalinin bulunabileceğini söylemelerinin üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Polis, Maradona'nın özel doktoru Leopoldo Luque'nin evinde ve ofisinde arama yaptı. Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

“Elimden geleni yaptım”

Doktor Luque'den ise iddialara yanıt geldi. Maradona'yı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Yaptıkları ile gurur duyduğunu ancak sonuçtan üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Doktor ayrıca Maradona hayattayken, rehabilitasyon merkezine gitmesi gerektiğini söylediğini ancak Maradona'nın bunu kabul etmediğini iddia etti.

