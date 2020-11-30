Ara dönemde yapılan bilgilendirmede, aşının etki oranı yüzde 94,5 olarak duyurulmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, bunun istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığına dikkat çekildi.

20 milyon doz aşının bu sene içerisinde ABD'de kullanılması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...