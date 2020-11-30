Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Moderna, COVID-19 aşısının etki oranını duyurdu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayı, son sonuçlara göre yüzde 94,1 oranında etkili oldu.
Ara dönemde yapılan bilgilendirmede, aşının etki oranı yüzde 94,5 olarak duyurulmuştu.
Şirketten yapılan açıklamada, bunun istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığına dikkat çekildi.
20 milyon doz aşının bu sene içerisinde ABD'de kullanılması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Aşı Çalışmaları Koronavirüs
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