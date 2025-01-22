İşgalci İsrail’in 15 aylık saldırıları, Gazze'de altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti

Filistin hükümetinin yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusu, geçen sürede Gazze Şeridi’ne yaklaşık 100 bin ton patlayıcı attı, bu saldırılar altyapının yüzde 88'inin tahrip olmasına neden oldu.

İsrail'in 15 ayı aşan saldırılarında altyapı tahrip edilirken insani kriz de derinleşti.

İsrail’in hayat hakkı tanımadığı Gazzelilerden ateşkesin ardından evlerine dönebilenler, mülklerinin yerinde bir enkaz yığını buldu.

Filistin resmi kurumları ve uluslararası kurumların raporlarına dayanılarak, İsrail saldırılarının altyapı ve ekonomide oluşturduğu büyük tahribatın bilançosunu derlendi.

Devasa tahribat

İsrail saldırılarında 161 bin 600 konut tamamen yıkıldı, 81 bin konut oturulamaz hale geldi ve 194 bin konut ise kısmi hasar aldı.

Bombardımanların adeta şiddetli bir deprem etkisine neden olduğu bölgede, 216 kamu binası, 42 spor tesisi, 137 okul ve üniversite tamamen, 357'si kısmen yıkıldı.

Mukaddesata da hürmet etmeyen İsrail ordusu 832 camiyi yıktı. 158 caminin ciddi hasar gördüğü saldırılarda 3 kilise da hedef oldu.

İsrail güçlerinin bombardımanında 206 tarihi eser ve 19 mezarlık zarar gördü.

Saldırılar sonucu yaklaşık 2 bin 800 kilometre uzunluğundaki yol tahrip edildi.

Sağlık kurumları ile isale ve kanalizasyon hatlarının da ağır hasar aldığı saldırılarda, 34 hastane vuruldu, birçoğu hizmet dışı kaldı. 330 bin metre su şebekesi ile 655 bin metre kanalizasyon hattı saldırılarda kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 35'i işlevsiz hale geldi, 717 kuyu kullanılamaz durumda.

Ekonomik zarar 38 milyar doları aştı

Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre, günde kişi başı 100 litre olan su tüketimi Gazze Şeridi’nde 15 litrenin altına geriledi.

Su kıtlığı ve kirlilik nedeniyle Filistinliler, hijyen eksikliğinden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklara yakalandı, bunlar arasında sindirim ve cilt hastalıkları ön planda yer alıyor.

Binlerce Filistinlinin, yerinden edilme nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yakalandığı tahmin ediliyor. Hükümetin raporuna göre 71 bin 338 Filistinli, hepatit enfeksiyonu kaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, İsrail ordusu, bölgedeki yaklaşık 3 bin 680 kilometrelik elektrik ağını yok etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, elektrik ağlarının yüzde 68'inden fazlasının ciddi hasara uğradığını bildirdi.

Elektrik santralleri, yakıt yetersizliği nedeniyle işlevsiz hale geldi, güneş panelleri dahi saldırıya uğradı.

Saldırıların maliyetinin 38 milyar doları aştığı belirtiliyor.

İsrail, saldırıların ilk günlerinde Gazze'ye giden 120 megavatlık elektrik arzını kesti. Yakıt girişinin engellenmesiyle birlikte 10 Ekim 2023'te bölgedeki tek elektrik santrali de stoklarının tükenmesi nedeniyle durdu.

İsrail ordusu, çoğunluğu kamu binalarının çatısında yer alan güneş panellerine yönelik de kasıtlı saldırılar düzenledi.

Orta Doğu İnsan Hakları Gözlemevi'nin Eylül 2024'teki raporuna göre, elektrik kesintilerinin bilinçli olarak yapılması, hastaneler ve sağlık merkezlerinin çalışamaz hale gelmesine neden oldu ve bu da sağlık hizmetlerinin durması sonucunda ölümlere yol açtı.

Elektrik kesintileri; ilaç, kan ve tıbbi malzeme depolama süreçlerini de olumsuz etkilerken suyun kesilmesi, "bir savaş aracı" olarak kullanıldı. Elektrik kesintisi, halkın yeraltı sularına erişimini engelledi ve su arıtma istasyonları da çalışamadı.

İsrail'in 15 ayı aşkın sürede Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 47 bin 107 Filistinli öldü, 111 bin 147 kişi yaralandı.