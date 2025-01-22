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Dünya
AA 22.01.2025 16:59

Gazze'deki Polis Teşkilatı: İsrail'in 15 ay süren saldırılarında 1400 mensubumuz öldü

Gazze'deki Polis Teşkilatı, İsrail ordusunun 15 ay süren saldırılarında 1400'den fazla polisin hayatını kaybettiğini, 1950'den fazla polisin de yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Polis Teşkilatı: İsrail'in 15 ay süren saldırılarında 1400 mensubumuz öldü

Teşkilatın Medya Ofisi Müdürü Muhammed Zurka, Gazze'deki Arafat Polis Merkezi'nin enkazı üzerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zurka, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1400'ü aşkın polisin hayatını kaybettiğini, 1950'den fazla polisin yaralandığını, 211 polisin ise alıkonulduğunu belirtti.

Zurka, "Aralarında Gazze Emniyet Genel Müdürü Şehit Tümgeneral Mahmud Salah'ın da bulunduğu 1400'den fazla polisimizin yasını tutuyoruz. Bu kahramanlar, soykırım savaşı sırasında görevlerinin başında, vatani görevlerini yaparken şehit edildiler. Sistematik olarak hedef alınmalarına rağmen görevlerini yerine getirmekten geri durmadılar." ifadelerini kullandı.

Yıkıntılarda bulunan patlamamış mühimmatlar siviller için büyük tehlike

İsrail'in polis merkezlerini, araçlarını ve ekipmanlarını hedef alarak iç huzuru bozmayı amaçladığını ancak bu stratejisinin başarısız olduğunu vurgulayan Zurka, ateşkesin hemen ardından, polis biriminin Gazze'nin tüm bölgelerinde güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Gazze'deki yıkıntılarda bulunan patlamamış mühimmatlar nedeniyle sivillerin hayatının tehlikede olduğuna dikkati çeken Zurka, mühimmatları etkisiz hale getirmek ve temizlemek için ekiplerin çalıştığını, halkın şüpheli cisimleri yetkililere bildirmesi gerektiğini söyledi.

Zurka, uluslararası toplumu Gazze'deki Filistin polisinin sunduğu hizmetleri engellememesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail'in 15 ayı aşan saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 47 bin 161 Filistinli hayatın kaybetti, 111 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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