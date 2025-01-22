UNRWA: İsrail'in Cenin'deki saldırıları Gazze'deki ateşkesi tehdit ediyor

UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu direktörü Roland Friedrich, X hesabından yayımladığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılara dikkati çekti.

Friedrich, İsrail'in dün hava saldırılarının yanında gelişmiş silahlar ve savaş yöntemleri kullanarak Cenin kentine geniş çaplı operasyon başlattığını kaydetti.

"Geçen aralık ayından bu yana 2 bin ailenin göç ettiği kamp, yaşanmaz bir hal aldı"

Saldırılarda 10 kişinin öldüğüne, 40'tan fazla kişinin yaralandığına işaret eden Friedrich, "Saldırıların birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Geçen aralık ayından bu yana 2 bin ailenin göç ettiği kamp, yaşanmaz bir hal aldı. UNRWA, bu süre zarfında kampa tam olarak hizmet sunamadı." ifadesine yer verdi.

Friedrich, İsrail'in Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırıların, sadece günler önce Gazze'de sağlanan "kırılgan ateşkes" anlaşmasını tehdit ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun dün Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı saldırılarda biri çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 Filistinli de yaralandı.

Askeri araçların yanı sıra iş makinalarıyla Cenin Mülteci Kampı'na giren İsrail askerlerinin saldırıları bugün de sürüyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunmuştu.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim 2024'te İsrail Meclisinden geçirilmişti.