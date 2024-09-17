İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdü.

Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir gazeteci ile 3 kadının yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kadından birinin İsrail'de tutuklu bulunan Filistin Halk Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın eşi Able Saadat olduğu aktarıldı. Filistinli gazeteci Kuteybe Hamdan da İsrail askerleri tarafından götürüldü.

Açıklamada, baskınlarda gözaltına alınan eski tutukluların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanırken, evlerde ve çevrede büyük tahribat yapılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 730'a ulaştı.